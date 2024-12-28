Московское «Динамо» выменяло Сикьюру у «Трактора», отдав Прибыльского и Гуськова
Московское «Динамо» и «Трактор» совершили обмен.
В Челябинск отправились защитник Андрей Прибыльский и нападающий Матвей Гуськов, в Москву – форвард Дилан Сикьюра.
Сикьюра перешел в клуб перед началом текущего сезона. 29-летний канадец сыграл в 28 матчах и набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 6».
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