Московское «Динамо» выменяло Сикьюру у «Трактора», отдав Прибыльского и Гуськова

Московское «Динамо» и «Трактор» совершили обмен.

В Челябинск отправились защитник Андрей Прибыльский и нападающий Матвей Гуськов , в Москву – форвард Дилан Сикьюра .

Сикьюра перешел в клуб перед началом текущего сезона. 29-летний канадец сыграл в 28 матчах и набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 6».