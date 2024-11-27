Генменеджер «Трактора» о Сикьюре: «Пришло время что-то показывать, остается практически месяц до дедлайна. Нам нужно понимать, у кого есть потенциал к росту и с кем придется расстаться»

Алексей Волков высказался об игре Дилана Сикьюры за «Трактор».

Нападающий набрал 10 (2+8) очков в 19 матчах.

– Почему у Дилана Сикьюры не получается показывать то, что было в межсезонье?

– Дилан получил травму, но сейчас на нее ссылаться нет смысла – уже достаточно много прошло времени. Наверняка отголоски этого повреждения мешают ему раскрыться полностью.

Дилан – отличный человек, и хотелось бы, чтобы он более продуктивно начал действовать на площадке. Мы знали, какого качества этот игрок, какие полезные действия для команды он может делать, но будем откровенны, пока этого не видно.

Мы все адекватно оцениваем его игру, и он сам переживает. Пришло время что-то показывать, мы уже практически достигаем отметки в половину чемпионата, остается практически месяц до дедлайна. Нам нужно понимать, у кого есть потенциал к росту и с кем нам придется расстаться.

– Есть вариант, что с Сикьюрой придется расстаться?

– Мы посмотрим, все определяет игра и площадка. Если игрок не будет соответствовать зарплате и тем ожиданиям, которые на него были возложены, то придется рассмотреть вариант расставания, – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .