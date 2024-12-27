Овечкин поучаствовал в первой тренировке «Вашингтона» после Рождества. Он работал в связке со Строумом и Протасом

Александр Овечкин провел тренировку в общей группе «Вашингтона».

Капитан поучаствовал в первой тренировке команды после католического Рождества.

Овечкин занимался в общей группе без ограничения на контакты и работал в связке с Диланом Строумом и Алексеем Протасом .

Напомним, Овечкин не играл с ноября после перелома малоберцовой кости.

28 декабря «Вашингтон » на выезде сыграет против «Торонто». 29 декабря будет выездной матч с «Детройтом».