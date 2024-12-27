  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин поучаствовал в первой тренировке «Вашингтона» после Рождества. Он работал в связке со Строумом и Протасом
7

Овечкин поучаствовал в первой тренировке «Вашингтона» после Рождества. Он работал в связке со Строумом и Протасом

Александр Овечкин провел тренировку в общей группе «Вашингтона».

Капитан поучаствовал в первой тренировке команды после католического Рождества.

Овечкин занимался в общей группе без ограничения на контакты и работал в связке с Диланом Строумом и Алексеем Протасом.

Напомним, Овечкин не играл с ноября после перелома малоберцовой кости.

28 декабря «Вашингтон» на выезде сыграет против «Торонто». 29 декабря будет выездной матч с «Детройтом».

Опубликовано: Sports
Источник: Sportsnet
logoАлександр Овечкин
logoДилан Строум
logoВашингтон
logoНХЛ
logoАлексей Протас
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Протас сместил Овечкина с левого фланга и идет на 30+ голов. Да кто он такой?
30сегодня, 15:20
Андрей Назаров: «Овечкин – самый медийный спортсмен России, ждем его возвращения. Сильных боятся, но слушают. Мы все должны идти плечом к плечу единой семьей. Победа будет за нами»
17сегодня, 07:45
Овечкин – самый упоминаемый спортсмен в российских СМИ в 2024 году. Медведев – 2-й, Дзюба – 3-й, Сафонов – 4-й, Махачев – 11-й, фигуристов нет в топ-30 («Медиалогия»)
64вчера, 13:22
Итоги голосования «Лучший спортсмен России-2024». Кого вы выбрали?
137вчера, 10:00
Победа «Вашингтона» в Кубке Стэнли стала вероятнее в 4 раза с начала сезона. Клуб стал одним из фаворитов, хотя котировался в числе аутсайдеров
3вчера, 08:59
Рекомендуем
Главные новости
Тертышного обменяли в «Торпедо». «Трактор» получил Почивалова и права на Дорофеева
310 минут назад
Роман Ротенберг: «Обращаюсь к КХЛ, чтобы мы решили, как бороться с травмами лучших игроков после удара в голову. В НХЛ это решили»
2142 минуты назад
«Куньлунь» забрал Рыбара с драфта отказов. Вратаря туда поместил «Спартак»
2сегодня, 16:40
КХЛ. СКА победил «Сочи», «Динамо» Минск встречается с «Динамо» Москва, «Нефтехимик» – с ЦСКА
84сегодня, 16:36Live
СКА победил «Сочи», отыгравшись с 2:4 в 3-м периоде. У команды Ротенберга 3 победы в 4 последних матчах
5сегодня, 16:12
СКА хотел выменять Набокова у «Металлурга», но вратарь уедет в «Колорадо» после этого сезона («Матч ТВ»)
35сегодня, 14:55
Судьи не увидели гол СКА в матче с «Сочи». Игра продолжилась без паузы, и армейцы забросили еще раз
18сегодня, 14:42
Фазель о потолке зарплат в КХЛ: «Отличная вещь. Главное, чтобы все его учитывали и соблюдали. Невозможно избежать того, что у разных клубов разные ресурсы»
2сегодня, 14:26
СКА обменяет Глотова и Коромыслова в «Трактор» на Карпухина и права на Хажеева. Ротенберг подтвердил: «Нам нужен состав, в котором оборона не уступает атаке»
70сегодня, 13:40
«Трус не играет в хоккей, трус играет в футбол. Шутка. Но Россия – зимняя страна». Фазель считает хоккей национальным видом спорта в России
52сегодня, 13:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Ак Барс» переподписал контракты с Кателевским и Лучевниковым
27 минут назад
Ротенберг и тренерский штаб СКА в смокингах провели игру с «Сочи»
1054 минуты назадФото
Светлов о дедлайне в КХЛ: «Он слишком рано. Впереди половина турнира, клубы придерживают игроков. Но это хорошее событие для журналистов, тренеров и менеджеров»
сегодня, 14:10
«Спартак» подписал контракт с Чибисовым до 2025 года. Вице-чемпион ОИ-2022 был в клубе на просмотре
1сегодня, 13:57
Паник о КХЛ: «Великолепная лига – был удивлен, насколько здесь быстрый хоккей. Чувствую себя все лучше и лучше»
сегодня, 13:05
МЧМ-2025. Швейцария сыграет со Словакией, Швеция против Казахстана, Канада встретится с Латвией
2сегодня, 12:21
«Салават» расторг контракт с Шаровым. Форвард может перейти в «Автомобилист» как свободный агент
19сегодня, 11:06
Слепышев вернулся в «Динамо» до конца сезона. Форвард приостановил договор с клубом в октябре
3сегодня, 09:40
Светлов об Окулове: «Обмен может пойти ему на пользу – в последнее время не всегда хватало эмоций. В «Авангарде» строится новая атака, чуть ли не с нуля»
2сегодня, 06:20
Сборная Канады обыграла «Давос» (6:2) в первом матче на Кубке Шпенглера. Галлан – тренер команды, Сэм Ганье – капитан, Юдон сделал дубль
1сегодня, 03:20
Рекомендуем