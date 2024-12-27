Овечкин поучаствовал в первой тренировке «Вашингтона» после Рождества. Он работал в связке со Строумом и Протасом
Александр Овечкин провел тренировку в общей группе «Вашингтона».
Капитан поучаствовал в первой тренировке команды после католического Рождества.
Овечкин занимался в общей группе без ограничения на контакты и работал в связке с Диланом Строумом и Алексеем Протасом.
Напомним, Овечкин не играл с ноября после перелома малоберцовой кости.
28 декабря «Вашингтон» на выезде сыграет против «Торонто». 29 декабря будет выездной матч с «Детройтом».
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем