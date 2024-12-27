У московского «Динамо» 4 поражения в 5 последних матчах
У московского «Динамо» лишь 1 победа в 5 последних матчах.
Сегодня команда тренера Алексея Кудашова уступила минскому «Динамо» со счетом 0:1.
Это поражение стало для «Динамо» третьим подряд и четвертым за пять матчей.
«Динамо» идет 5-м в таблице Западной конференции, набрав 49 очков.
Опубликовано: Sports
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