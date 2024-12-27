У московского «Динамо» 4 поражения в 5 последних матчах

У московского «Динамо» лишь 1 победа в 5 последних матчах.

Сегодня команда тренера Алексея Кудашова уступила минскому «Динамо » со счетом 0:1. Это поражение стало для «Динамо» третьим подряд и четвертым за пять матчей. «Динамо» идет 5-м в таблице Западной конференции, набрав 49 очков.