Бурмистров подписал контракт с «Динамо» до мая 2025 года. 33-летний форвард не играл в этом сезоне
Александр Бурмистров подписал контракт с «Динамо».
Соглашение с 33-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2025 года. В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ Бурмистров не участвовал.
Всего на счету нападающего 484 игры и 170 (50+120) очков в КХЛ. Прошлый сезон он провел в «Спартаке», сыграв 53 матча и набрав 19 (2+17) очков при полезности «плюс 5».
Слепышев вернулся в «Динамо» до конца сезона. Форвард приостановил договор с клубом в октябре
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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