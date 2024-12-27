Бурмистров подписал контракт с «Динамо» до мая 2025 года. 33-летний форвард не играл в этом сезоне

Александр Бурмистров подписал контракт с «Динамо».

Соглашение с 33-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2025 года. В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ Бурмистров не участвовал.

Всего на счету нападающего 484 игры и 170 (50+120) очков в КХЛ. Прошлый сезон он провел в «Спартаке», сыграв 53 матча и набрав 19 (2+17) очков при полезности «плюс 5».

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