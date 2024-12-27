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СКА обменял Фальковского в «Ак Барс» на Юдина

СКА обменял Степана Фальковского в «Ак Барс».

В результате сделки клуб из Санкт-Петербурга получил 29-летнего защитника Дмитрия Юдина.

28-летний Фальковский выступал за армейцев с 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провел 29 матчей и набрал 7 (2+5) очков при среднем игровом времени 16:03 и полезности «плюс 11».

Юдин находится в «Ак Барсе» с 2018-го. В текущем Фонбет чемпионате КХЛ он набрал 3 (1+2) очка за 27 игр при среднем игровом времени 17:36 и полезности «плюс 2». Отметим, что Дмитрий уже играл за СКА с 2013 по 2017 год.

Контракты обоих хоккеистов рассчитаны до 31 мая 2026-го.

Ротенберг о возможном усилении СКА: «Не будем раскрывать козыри. Главное, не брать травмированных. Говорят одно, а потом как кота в мешке привозят – там все ровно наоборот»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
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logoСтепан Фальковский
logoАк Барс
переходы
logoКХЛ
logoДмитрий Юдин
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