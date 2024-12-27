СКА обменял Фальковского в «Ак Барс» на Юдина
СКА обменял Степана Фальковского в «Ак Барс».
В результате сделки клуб из Санкт-Петербурга получил 29-летнего защитника Дмитрия Юдина.
28-летний Фальковский выступал за армейцев с 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провел 29 матчей и набрал 7 (2+5) очков при среднем игровом времени 16:03 и полезности «плюс 11».
Юдин находится в «Ак Барсе» с 2018-го. В текущем Фонбет чемпионате КХЛ он набрал 3 (1+2) очка за 27 игр при среднем игровом времени 17:36 и полезности «плюс 2». Отметим, что Дмитрий уже играл за СКА с 2013 по 2017 год.
Контракты обоих хоккеистов рассчитаны до 31 мая 2026-го.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
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