«Трактор» может обменять Робинсона в «Ак Барс». У 33-летнего форварда 4+6 в 33 матчах сезона («Бизнес Online»)

«Трактор» может обменять Бадди Робинсона в «Ак Барс».

Об этом сообщает «Бизнес Online».

33-летний форвард провел в этом Фонбет чемпионате КХЛ 33 матча и набрал 10 (4+6) очков при полезности «минус 1». Это второй сезон для американца в лиге.

Действующее соглашение Робинсона с «Трактором » рассчитано до 31 мая 2025 года.