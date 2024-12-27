«Трактор» может обменять Робинсона в «Ак Барс». У 33-летнего форварда 4+6 в 33 матчах сезона («Бизнес Online»)
«Трактор» может обменять Бадди Робинсона в «Ак Барс».
Об этом сообщает «Бизнес Online».
33-летний форвард провел в этом Фонбет чемпионате КХЛ 33 матча и набрал 10 (4+6) очков при полезности «минус 1». Это второй сезон для американца в лиге.
Действующее соглашение Робинсона с «Трактором» рассчитано до 31 мая 2025 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем