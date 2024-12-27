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СКА обменяет Глотова в «Трактор» (Михаил Зислис)

СКА обменяет Василия Глотова в «Трактор».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

27-летний форвард в текущем Фонбет чемпионате КХЛ провел 30 матчей и набрал 21 (12+9) очко при полезности «плюс 8».

Действующий контракт Глотова с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 31 мая 2025 года.

«Питтсбург» просматривал Глотова на матчах СКА и «России 25». У 27-летнего форварда контракт до мая 2025 года («ВсеПроСпорт»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoСКА
logoВасилий Глотов
возможные переходы
logoТрактор
logoКХЛ
Михаил Зислис
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