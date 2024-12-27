СКА обменяет Глотова в «Трактор» (Михаил Зислис)

СКА обменяет Василия Глотова в «Трактор».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

27-летний форвард в текущем Фонбет чемпионате КХЛ провел 30 матчей и набрал 21 (12+9) очко при полезности «плюс 8».

Действующий контракт Глотова с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 31 мая 2025 года.

«Питтсбург» просматривал Глотова на матчах СКА и «России 25». У 27-летнего форварда контракт до мая 2025 года («ВсеПроСпорт»)