СКА обменяет Глотова в «Трактор» (Михаил Зислис)
СКА обменяет Василия Глотова в «Трактор».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
27-летний форвард в текущем Фонбет чемпионате КХЛ провел 30 матчей и набрал 21 (12+9) очко при полезности «плюс 8».
Действующий контракт Глотова с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 31 мая 2025 года.
«Питтсбург» просматривал Глотова на матчах СКА и «России 25». У 27-летнего форварда контракт до мая 2025 года («ВсеПроСпорт»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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