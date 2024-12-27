Экс-хоккеист ЦСКА и «Автомобилиста» Степанов задержан за пьяное вождение. Его лишили прав за езду в нетрезвом виде в 2023-м, грозит уголовное дело («Чемпионат»)

Экс-хоккеист ЦСКА и «Автомобилиста» Стефан Степанов задержан за пьяное вождение.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Сотрудники ГИБДД остановили «Кадиллак Эскалейд», за рулем которого находился 32-летний бывший хоккеист. Освидетельствование подтвердило факт наличия алкоголя в крови.

Отмечается, что Степанов был без водительских прав – в ноябре 2023 года суд лишил его права управления автомобилем на полтора года за вождение в нетрезвом виде.

Стефану грозит уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость – Спортс’‘). Максимальное наказание по этой статье – два года лишения свободы.

Степанов провел 52 матча в КХЛ с 2010 по 2013 год.

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