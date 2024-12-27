Экс-хоккеист ЦСКА и «Автомобилиста» Степанов задержан за пьяное вождение. Его лишили прав за езду в нетрезвом виде в 2023-м, грозит уголовное дело («Чемпионат»)
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Baza.
Сотрудники ГИБДД остановили «Кадиллак Эскалейд», за рулем которого находился 32-летний бывший хоккеист. Освидетельствование подтвердило факт наличия алкоголя в крови.
Отмечается, что Степанов был без водительских прав – в ноябре 2023 года суд лишил его права управления автомобилем на полтора года за вождение в нетрезвом виде.
Стефану грозит уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость – Спортс’‘). Максимальное наказание по этой статье – два года лишения свободы.
Степанов провел 52 матча в КХЛ с 2010 по 2013 год.
Водитель, сбивший форварда «Коламбуса» Годро и его брата, был пьян. Его обвиняют в смерти двух человек, нарушении ПДД и распитии спиртного за рулем (Daily Faceoff)
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