Ротенберг о менеджерах «Монреаля»: «Они не ожидали такого прогресса КХЛ за 20 лет. Договорились, что 10-летние дети смогут сыграть с лучшими командами Канады»

Роман Ротенберг высказался о возможности матчей детских команд России и Канады.

Ранее Санкт-Петербург посетили генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз и специальный советник Винсент Лекавалье.

«Наши дети развиваются. Об этом свидетельствует визит руководства «Монреаля ». Они сказали, что не ожидали такого прогресса нашего хоккея. За 20 лет все изменилось, они были 20 лет назад последний раз.

Видят, как наши дети играют, как взрослые ребята играют. Они посмотрели инфраструктуру в Санкт-Петербурге, я рассказал им, как наша школа играет.

Мы договорились, что наши дети смогут сыграть между собой в ближайшем будущем. Потому что дети – вне политики. Если наши 10-летние дети сыграют против клубов Канады, например, это даст прогресс и ребятам из Канады, и нашим.

Хочется международного опыта, чтобы наши детишки сыграли с лучшими командами Канады, возможно, с США и других стран. Будем к этому стремиться», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.