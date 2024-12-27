Плющев об отсутствии России на МЧМ-2025: «Бог терпел и нам велел. Это не очень значимо, мы обязательно вернемся»
Владимир Плющев поделился мнением об отсутствии России на МЧМ-2025.
Турнир проходит в Оттаве с 26 декабря по 5 января, Россия отстранена от участия.
«Отсутствие сборной России на молодежном чемпионате мира не очень значимо. Не совсем приятно, что чемпионат мира проходит без нас. Тем не менее, бог терпел и нам велел. Мы обязательно вернемся на международные соревнования.
Другой вопрос, в каком состоянии вернемся. Неправильно быть в эйфории от тех международных турниров, которые мы сейчас проводим.
Это необъективная картина, она не определяет наше реальное состояние на мировой арене», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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