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Плющев о травме Кузнецова: «Странно, почему КХЛ не оберегает звезд. Судьи вдруг перестали давать штрафы за удары в голову. Кто будет играть, когда всех перекалечат?»

Владимир Плющев высказался о травме Евгения Кузнецова.

32‑летний форвард СКА получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6), столкнувшись с защитником москвичей Владиславом Провольневым.

«То, что Женя Кузнецов выбыл надолго – плохо для нашей лиги, а не только для СКА. Люди ходят на звезд, покупают билеты, смотрят трансляции. Мы говорим не только про уровень игры, но и про узнаваемость вида спорта и его главных лиц. Это уже экономика, то, за счет чего этот спорт живет.

Странно, почему лига не оберегает звезд, дает против них играть жестко, порой грязно. Сколько тяжелых травм уже было в этом сезоне?

И почему у нас вдруг судьи перестали давать штрафы за удары в голову. Раньше давали 5+20 – удаляли до конца игры, потом просто 5, а теперь вообще закрывают на это глаза.

Кто тогда будет играть в хоккей, когда всех перекалечат?» – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

«Удар в голову – сотрясение, был без сознания». Кузнецов травмировался в дерби

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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