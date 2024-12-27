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Плющев о двойной замене вратарей СКА в 1-м периоде с ЦСКА: «Ротенберг пытался передернуть команду, сбить нервное напряжение. Ему это удалось»

Владимир Плющев высказался об обратной замене вратаря СКА в игре с ЦСКА.

Петербургский клуб проиграл со счетом 6:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Главный тренер СКА Роман Ротенберг на 1-й минуте поменял Егора Заврагина на Павла Мойсевич, а на 15-й минуте провел обратную замену вратаря. 

– Для болельщиков, конечно, интересно, когда в матче забивают 11 шайб. А тренерам ЦСКА и СКА надо задуматься, почему они столько пропускают. Обе команды совершали большие ошибки у своих ворот.

Это серьезная тема для разговоров в тренерских штабах ЦСКА и СКА. Им нужно что-то менять. Скоро плей-офф, а такое пропущенное количество шайб говорит о проблемах.

– Как оцените решение Ротенберга дважды поменять вратаря в течение первого периода?

– Ротенберг пытался передернуть команду, сбить нервное напряжение и привести игру в нужное для себя русло. Ему это и удалось сделать. В концовке второго периода и в третьем периоде питерцы выглядели интереснее, – сказал бывший главный тренер сборной России. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoПавел Мойсевич
logoЕгор Заврагин
logoВладимир Плющев
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