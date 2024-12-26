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  • Алексей Терещенко: «Уровень вратарей в КХЛ снизился, самые сильные россияне играют в НХЛ. Все упирается в работу, хорошего голкипера сиюминутно воспитать не получится»
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Алексей Терещенко: «Уровень вратарей в КХЛ снизился, самые сильные россияне играют в НХЛ. Все упирается в работу, хорошего голкипера сиюминутно воспитать не получится»

Алексей Терещенко считает, что уровень вратарей в КХЛ снизился.

«Согласен с мнением, что уровень вратарей в лиге значительно снизился, если сравнивать с тем, что было раньше. В КХЛ есть проблема с качественными вратарями. Сильные вратари в лиге, конечно, есть.

Но после некоторых игр у некоторых падает уверенность. Однако где с вратарями работают, то они в целом в этих командах неплохо играют. В пример можно привести «Локомотив» или «Динамо».

Все самые сильные российские вратари сейчас играют в НХЛ. Но ребята поэтому туда и уезжают. Кто-то играет в основном составе в своих командах, кто-то в низших лигах пока. Вот Аскаров в «Сан-Хосе» начал играть, здорово же.

Однако повторюсь, что в КХЛ, конечно, есть вратарская проблема. Но тут все упирается в работу. Не получится же сиюминутно воспитать хорошего вратаря. В этом деле же еще очень важна психология.

Но я лично вообще к вратарям обычно старался не лезть. У них свой мир, свои тренировки. В каждом клубе тренер вратарей должен понимать, во что играет его команда, чтобы доводить, как правильно действовать вратарям.

В общем, это очень большая работа. Не просто же так вратари выходят на лед и все ловят», – заявил трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoЯрослав Аскаров
logoДинамо Москва
logoСан-Хосе
logoКХЛ
logoНХЛ
logoЛокомотив
logoАлексей Терещенко
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