Бурмистров может подписать контракт с «Динамо». 33-летний форвард не играл в этом сезоне КХЛ («Чемпионат»)

Александр Бурмистров может продолжить карьеру в московском «Динамо».

Как сообщает «Чемпионат », московский клуб ведет переговоры с нападающим о заключении контракта.

В прошлом сезоне 33-летний форвард набрал 19 (2+17) очков в 53 матчах за «Спартак». В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ хоккеист не участвовал.

Всего в рамках КХЛ Бурмистров провел 484 игры, где набрал 170 (50+120) очков.