Бурмистров может подписать контракт с «Динамо». 33-летний форвард не играл в этом сезоне КХЛ («Чемпионат»)
Александр Бурмистров может продолжить карьеру в московском «Динамо».
Как сообщает «Чемпионат», московский клуб ведет переговоры с нападающим о заключении контракта.
В прошлом сезоне 33-летний форвард набрал 19 (2+17) очков в 53 матчах за «Спартак». В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ хоккеист не участвовал.
Всего в рамках КХЛ Бурмистров провел 484 игры, где набрал 170 (50+120) очков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем