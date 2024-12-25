Пыленков о Подъяпольском в «Динамо»: «Ожидания прям вообщеее! Жду не дождусь, когда он выйдет на лед»
– С чем связываете почти теннисный счет в матче с «Ак Барсом» (5:6)?
– Обе команды сыграли неплохо, показали хорошую реализацию моментов. Но, к сожалению, мы не смогли сохранить то преимущество, которое у нас было.
– Многие зрители ждут именно такой зрелищной игры от команд КХЛ. То, что вас будут хвалить за такой результативный матч, хоть как-то компенсирует негатив от поражения?
– Даже не знаю, что сказать. Нам уже все сказал тренер. Будем работать и в следующих играх постараемся меньше голов пропустить.
– Главный тренер [Алексей Кудашов] что сказал? Ругал за такую игру в обороне?
– Ну конечно. Пропускать шесть голов – это неприемлемо для нас.
– Что ждете от скорого дебюта за «Динамо» вашего нового вратаря Владислава Подъяпольского?
– Ожидания прям вообщеее! Жду не дождусь, когда он выйдет на лед и выиграет наконец-то за «Динамо»!
– Чем запомнился вам Хантер Миска?
– Хороший парень, хороший вратарь. Спасибо ему за работу, – сказал защитник московского клуба.
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