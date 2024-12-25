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Пыленков о Подъяпольском в «Динамо»: «Ожидания прям вообщеее! Жду не дождусь, когда он выйдет на лед»

Даниил Пыленков ждет дебюта Владислава Подъяпольского за «Динамо».

– С чем связываете почти теннисный счет в матче с «Ак Барсом» (5:6)?

 – Обе команды сыграли неплохо, показали хорошую реализацию моментов. Но, к сожалению, мы не смогли сохранить то преимущество, которое у нас было.

– Многие зрители ждут именно такой зрелищной игры от команд КХЛ. То, что вас будут хвалить за такой результативный матч, хоть как-то компенсирует негатив от поражения?

– Даже не знаю, что сказать. Нам уже все сказал тренер. Будем работать и в следующих играх постараемся меньше голов пропустить.

– Главный тренер [Алексей Кудашов] что сказал? Ругал за такую игру в обороне?

– Ну конечно. Пропускать шесть голов – это неприемлемо для нас.

– Что ждете от скорого дебюта за «Динамо» вашего нового вратаря Владислава Подъяпольского?

– Ожидания прям вообщеее! Жду не дождусь, когда он выйдет на лед и выиграет наконец-то за «Динамо»!

– Чем запомнился вам Хантер Миска?

– Хороший парень, хороший вратарь. Спасибо ему за работу, – сказал защитник московского клуба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
logoАлексей Кудашов
logoКХЛ
logoДаниил Пыленков
logoДинамо Москва
logoАк Барс
logoВладислав Подъяпольский
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