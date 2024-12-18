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  • Гру после 1:3 от минского «Динамо»: «Непривычно иметь 7 выходных, у «Трактора» было 3 тренировки, я ожидал такого состояния. Робинсон сломал палец и выбыл на 7-14 дней»
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Гру после 1:3 от минского «Динамо»: «Непривычно иметь 7 выходных, у «Трактора» было 3 тренировки, я ожидал такого состояния. Робинсон сломал палец и выбыл на 7-14 дней»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с минским «Динамо».

Челябинский клуб проиграл со счетом 1:3 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Думаю, что без сомнений мы сегодня на льду были несколько «ржавыми». И нам не хватило исполнительности и реализации. Такое ощущение, что включились поздновато в игру.

Несмотря на то, что сняли вратаря, не смогли забить гол. У нас перед следующей игрой будет две тренировки и самое время перевернуть страницу и готовиться к следующему матчу.

– Можно сказать, что сегодня возникла проблема с третьим партнером для Шабанова и Кадейкина?

С самого начала сезона это звено у нас было самым стабильным в плане создания угроз в нападении. Могу в этом плане еще отметить звено Андрея Светлакова.

Но сегодня, думаю, у Никиты Тертышного был не лучший матч, и если его спросить о нем, то он тоже будет разочарован своей игрой. Разумеется, тренерский штаб ждет от него намного больше.

При этом это звено с начало года было достаточно стабильным, но сегодня мы решили перетасовать звенья, чтобы создать что-то новое.

– Перед перерывом вы говорили, что команде нужен отпуск, а сегодня сложилось ощущение, что она не вышла из отпуска.

Наверное, нашей команде не так привычно было иметь семь дней выходных, ведь обычно это один-два дня. Стоило ожидать, что после такого перерыва будет некая «ржавость», но сегодня мы видели отличные комбинации, например, от Максима Шабанова.

У нас было три тренировки, и я ожидал такого состояния команды. Его нужно просто переработать. Жалею ли я, что дал столько выходных команде? Нет.

Им нужно было это время, чтобы заново завести свой «двигатель». Сезон долгий. Сегодня команда разочарована своей игрой, но нам надо перевернуть страницу и готовиться к следующему матчу.

– Что случилось с Робинсоном? И как вам дебют Сафина и Рыкова?

Бадди, к сожалению, повредил большой палец на тренировке – у него перелом. Он выбыл на 7-14 дней, такое неудачное стечение обстоятельств.

Остап только вернулся после травмы, это его первый матч за последние 20 дней, если не ошибаюсь. При этом, считаю, что нам важно сейчас перед дедлайном усилиться, чтобы стать больше в плане габаритов, потому что мы в этом плане не самая габаритная команда.

В КХЛ не так просто игрокам небольшого роста прорваться к воротам. Сафина я знаю достаточно давно, он играл с моим сыном в Канаде. Я знаю, что он хороший парень, техничный, с хорошим катанием, но вопрос в том, как он впишется в нашу команду. Мы в этом плане работаем на долгосрочную перспективу. Нам важно его развивать и сделать тем игроком, которым он хочет стать.

Рыков, наконец-то, здоров, он провел две тренировки, Александр мне понравился, и я решил дать ему шанс в игре. Возможно, это не лучший матч для дебюта, он был на льду порядка 3-4 минут.

Все равно мне понравились его действия и на текущий момент он будет тренироваться с нами, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Трактора»
logoМаксим Шабанов
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoАлександр Рыков
logoБадди Робинсон
травмы
logoНикита Тертышный
logoАлександр Кадейкин
logoДинамо Минск
logoОстап Сафин
logoАндрей Светлаков
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