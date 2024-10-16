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  • Гру о 3:1 с «Ак Барсом»: «В первом периоде сильнее был соперник, во втором и третьем – «Трактор». Чувствуем поддержку болельщиков, здорово играть в такой атмосфере»
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Гру о 3:1 с «Ак Барсом»: «В первом периоде сильнее был соперник, во втором и третьем – «Трактор». Чувствуем поддержку болельщиков, здорово играть в такой атмосфере»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Ак Барсом».

Челябинский клуб одержал победу со счетом 3:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Мне понравилось, как мы вернулись в игру. Хочу раскрыть это: мне понравилось, что после прошедшего матча, который провели не лучшим образом, со второго периода уже этой встречи мы были лучшей командой на льду, создали много хороших моментов.

Я бы хотел особо отметить энергию, которую нам давали наши болельщики на трибунах. Мы уже столько матчей подряд сыграли дома, но, несмотря на это, на каждой игре был аншлаг и арена была заполнена.

Мы действительно чувствовали эту поддержку и энергию. Здорово играть в такой атмосфере на трибунах. Непросто столько матчей сыграть за короткий отрезок времени, но мы чувствуем эту поддержку, они очень помогают нам.

– Ожидали ли вы такого натиска от «Ак Барса» в первом периоде, когда статистика по броскам была 2:18?

«Ак Барс» – это хорошая команда. И они вошли в этот матч с хорошим настроем и импульсом, который получили после прошлой победы. Как мне кажется, в первом периоде мы им дали слишком много времени и пространства, а соперник этим воспользовался.

Далее наши игроки уже подстроились под этот матч, вкатились, и во втором периоде мы увидели зеркальную картину по броскам в створ. Мы контролировали игру до гола казанцев. «Ак Барс» также нанес много бросков после снятия вратаря.

Если говорить в общем, то в первом периоде был сильнее соперник, во втором и третьем – уже мы.

– В одном из моментов Максим Шабанов проводил третью смену подряд. Это его инициатива?

Я достаточно часто использую такое, у нас звенья играют и по две смены подряд. Как вы это могли заметить, чаще всего это происходит со звеном Шарова и Робинсона. Не скажу, что это происходит во всех матчах, но иногда такое случается.

Если говорить о Шабанове, то, когда Макс на льду, он всегда представляет угрозу для вратаря соперника. Если у вас в обойме есть такой игрок, то его время на льду будет больше.

Шабанову не обязательно только забивать, чтобы быть игроком, против которого сопернику сложно действовать.

Данил Юртайкин ушел в раздевалку в первом периоде. Что с ним?

Данил травмировался. Если честно, мне сейчас сложно сказать, насколько тяжелой оказалась его травма, но следующий матч он пропустит точно. Знаете, мне кажется, эта травма – очень неудачное стечение обстоятельств.

У него уже третья травма: была травма запястья, плеча, теперь пах. Думаю, если не произойдет какого-то чуда, то следующую игру он пропустит, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Трактора»
logoАк Барс
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoБадди Робинсон
logoДанил Юртайкин
logoМаксим Шабанов
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