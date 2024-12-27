17-летний Маккенна стал автором победной шайбы сборной Канады в матче с Финляндией на МЧМ. Форвард – главный фаворит драфта НХЛ-2026
17-летний Гэвин Маккенна стал автором победной шайбы Канады в матче с Финляндией.
Сборная Канады начала МЧМ-2025 в Оттаве с победы над сборной Финляндии (4:0).
Автором победной шайбы стал форвард Гэвин Маккенна, которому 20 декабря исполнилось 17 лет. Игрок отличился в конце первого периода.
Нападающий «Медисин Хэт» в текущем сезоне набрал 60 (19+41) очков в 30 играх в сезоне WHL. Он называется главным фаворитом драфта НХЛ-2026.
Добавим, что 2 (1+1) очка в матче набрал еще один 17-летний игрок – защитник Мэттью Шефер. Он является одним из фаворитов драфта НХЛ-2025.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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