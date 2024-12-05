Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна набрал очки в 12-м матче подряд в WHL. У 16-летнего форварда 57 очков в 28 играх
Гэвин Маккенна набрал очки в 12-м матче подряд.
16-летний нападающий, выступающий за «Медисин Хэт», забил гол и сделал передачу в матче чемпионата Западной хоккейной лиги против «Свифт Каррент» (4:3).
Канадец продлил результативную серию до 12 игр в набранными очками. В этом сезоне форвард делал результативные действия в 26 из 28 матчей.
Гэвин Маккенна является лучшим бомбардиром чемпионата Западной хоккейной лиги, имея в активе 57 (19+38) баллов. Ближайшего преследователя, проспекта «Вашингтона» Эндрю Кристалла, он опережает на 10 очков.
Маккенна будет доступен для выбора на драфте НХЛ-2026.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт WHL
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