Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна набрал очки в 12-м матче подряд в WHL. У 16-летнего форварда 57 очков в 28 играх

Гэвин Маккенна набрал очки в 12-м матче подряд.

16-летний нападающий, выступающий за «Медисин Хэт », забил гол и сделал передачу в матче чемпионата Западной хоккейной лиги против «Свифт Каррент» (4:3).

Канадец продлил результативную серию до 12 игр в набранными очками. В этом сезоне форвард делал результативные действия в 26 из 28 матчей.

Гэвин Маккенна является лучшим бомбардиром чемпионата Западной хоккейной лиги, имея в активе 57 (19+38) баллов. Ближайшего преследователя, проспекта «Вашингтона» Эндрю Кристалла, он опережает на 10 очков.

Маккенна будет доступен для выбора на драфте НХЛ-2026.