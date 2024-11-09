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Разин об обмене Уилсона на Андреоффа: «Я вообще в шоке, какие слухи муссируются. Скотт нас полностью устраивает, предложений по нему не было»

Андрей Разин прокомментировал слухи об обмене легионера «Металлурга».

Команда из Магнитогорска обыграла «Сибирь» со счетом 4:1 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Разин отреагировал на информацию о том, что клубы обсудили обмен Скотта Уилсона на Энди Андреоффа.

– Был слух, что клубы контактировали на предмет обмена легионерами: Уилсон на Андреоффа, нуждаетесь ли вы в усилении центральной линии?

– Я поражаюсь, как иногда слухи появляются. Про Шугаева, например. Мы поговорили в тренерской, что это хороший вратарь, и все. У нас есть свои. После выходит информация, что мы берем Шугаева, хотя никаких переговоров, закидывания удочек не было.

Сейчас по Андреоффу. Был разговор, что «Сибирь» приехала к нам, в тренерскую зашел один из наставников и сказал, что «Сибирь» недовольна Андреоффом. Ну недовольны и недовольны. Может, как-нибудь мы бы взяли, но нам Уилсона менять, что ли? Об этом не было и речи.

– Получается, из тренерской уходит информация?

– Вот и я думаю на детекторе лжи проверять (смеется). Серьезно, я вообще в шоке, какие слухи муссируются. Может, кто-то что-то ляпнул, додумал. Но близко этого ничего не было.

Уилсон вторую игру подряд выходил в первой тройке, он нормально набирает очки. У него есть небольшие проблемы со здоровьем, но он нас полностью устраивает. Конкретных предложений не было по нему, – сказал главный тренер «Металлурга». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoМеталлург Мг
logoСибирь
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoЭнди Андреофф
logoСкотт Уилсон
logoЧемпионат.com
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