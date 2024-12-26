  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о возможном усилении СКА: «Не будем раскрывать козыри. Главное, не брать травмированных. Говорят одно, а потом как кота в мешке привозят – там все ровно наоборот»
11

Ротенберг о возможном усилении СКА: «Не будем раскрывать козыри. Главное, не брать травмированных. Говорят одно, а потом как кота в мешке привозят – там все ровно наоборот»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном усилении СКА на дедлайне.

Крайний срок обменов в КХЛ наступит 27 декабря.

– Планируются ли какие-то сделки? Можно без фамилий, но осталось буквально полтора дня до дедлайна. Вы же не только тренер, но и фактически генеральный менеджер.

– В любом случае в СКА главный тренер все решения принимал и раньше, и сейчас. У нас работает менеджмент. Не буду скрывать, мы всегда находимся в диалоге со всеми клубами КХЛ, общаемся. Мы делаем одно общее дело. Давайте посмотрим еще. Не буду загадывать. Все возможно.

– У вас есть какой-то приоритет? Вы можете назвать позицию или игрока?

– Главное, не хочу брать травмированных игроков. Бывают ситуации, когда говорят одно, а потом как кота в мешке привозят – там все ровно наоборот. Без шуток, да.

Давайте не будем раскрывать все-таки наши козыри и внутренние вопросы. Мы постоянно находимся в поиске способов улучшить состав, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о 5:6: «Не хочу себя хвалить, но СКА создал достаточно, чтобы забить даже больше 5 шайб. Попробуйте у ЦСКА выиграть 3-й период 4:1 – это очень тяжело»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
logoРоман Ротенберг
возможные переходы
logoКХЛ
logoСКА
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Удар в голову – сотрясение, был без сознания». Кузнецов травмировался в дерби
35вчера, 23:52
Ротенберг о 5:6 с ЦСКА: «Первый период – худший для СКА в сезоне. В перерыве был мужской разговор, не только от меня – лидеры подключились, и мы увидели совсем другую команду»
27вчера, 22:04
Ротенберг о Кузнецове: «Звезда КХЛ, не только СКА, долго не будет играть. Не говорю, что Провольнев умышленно бил в голову, не хочу искать козлов отпущения. Работу судей не буду комментировать»
24вчера, 21:09
Рекомендуем
Главные новости
Джикия – лидер среди спортсменов по нарушениям ПДД в этом году, у него 652 штрафа. Соболев – 3-й, Дзюба, Баринов, Ковальчук, Толчинский – в десятке («Постньюс»)
619 минут назад
Плющев о дедлайне в КХЛ: «Вся эта судорожная работа по обменам – от лукавого. У НХЛ другие традиции, а мы берем туфельку Золушки и пытаемся ее натянуть на мужскую ногу»
444 минуты назад
Узбекистан хочет натурализовать 7-8 россиян из «Хумо» для участия в 4-м дивизионе ЧМ-2025. Турнир пройдет в апреле 2025-го
10сегодня, 09:43
Трамп о Гретцки: «Сказал ему: «Почему бы тебе не выдвинуться на пост премьера Канады, который вскоре будет называться «губернатор Канады»?» Он не проявил интереса»
71сегодня, 09:29
«Эдмонтон» – фаворит Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Нью-Джерси» – 2-й, «Тампа» – 3-я, «Вашингтон» – 11-й
25сегодня, 09:13
Ротенберг о 5:6: «Не хочу себя хвалить, но СКА создал достаточно, чтобы забить даже больше 5 шайб. Попробуйте у ЦСКА выиграть 3-й период 4:1 – это очень тяжело»
59сегодня, 08:29
Кузнецов пропустит минимум 2 месяца из‑за сотрясения: «Окончательный диагноз поймем в течение недели»
43сегодня, 07:31
«Авангард» и Хомченко расторгли контракт. Вратарь перейдет в ЦСКА
18сегодня, 07:16
МЧМ-2025. Швеция сыграет со Словакией, США против Германии
18сегодня, 05:11
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Автомобилиста», «Сибирь» сыграет с «Барысом»
15сегодня, 04:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Нефтехимик» заключил контракт с Бобковым на 1,5 года. Ранее 33-летний вратарь покинул «Амур»
6 минут назад
Игорь Кравчук: «Рейнджерс» выправят сезон, пауза поможет команде. Обмен звезд крайне маловероятен – платежные ведомости везде заполнены»
56 минут назад
«Нефтехимик» переподписал контракт с Профакой до 2026 года. С Долгановым, Хоружевым и Точилкиным – до 2027-го
сегодня, 10:01
Защитник «Ак Барса» Миллер может пропустить 2 месяца из-за травмы плеча (Metaratings)
6сегодня, 08:53
Директор «Северстали» про обмен Коростелева: «Он не хотел продлевать контракт. Предложений было много – остановились на «Тракторе»
1сегодня, 08:40
«Динамо» Минск может расторгнуть контракт с Дюбе. Зарплата канадца – 55 млн рублей за сезон
7сегодня, 08:13
Буше вернулся в Омск и провел тренировку «Авангарда». Тренер уезжал в Канаду на обследование после операции на колене
12сегодня, 07:49Видео
Кожевников об ударе Кучерова Ткачаку коленом в колено: «Это хоккей, нервы не у всех железные. Кто-то бережет себя, кто-то – нет. Не все же Сталины у нас»
5сегодня, 04:25
Квартальнов о двух победах Минска над «Ак Барсом»: «Приятно обыграть хорошую команду, найти свою игру. Демченко нам помогает»
3сегодня, 02:41
Костюченок о 4:5 с «Салаватом»: «Хорошая игра в исполнении «Амура». Могли забить в овертайме» 
1сегодня, 02:11
Рекомендуем