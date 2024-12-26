Ротенберг о возможном усилении СКА: «Не будем раскрывать козыри. Главное, не брать травмированных. Говорят одно, а потом как кота в мешке привозят – там все ровно наоборот»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном усилении СКА на дедлайне.

Крайний срок обменов в КХЛ наступит 27 декабря.

– Планируются ли какие-то сделки? Можно без фамилий, но осталось буквально полтора дня до дедлайна. Вы же не только тренер, но и фактически генеральный менеджер.

– В любом случае в СКА главный тренер все решения принимал и раньше, и сейчас. У нас работает менеджмент. Не буду скрывать, мы всегда находимся в диалоге со всеми клубами КХЛ, общаемся. Мы делаем одно общее дело. Давайте посмотрим еще. Не буду загадывать. Все возможно.

– У вас есть какой-то приоритет? Вы можете назвать позицию или игрока?

– Главное, не хочу брать травмированных игроков. Бывают ситуации, когда говорят одно, а потом как кота в мешке привозят – там все ровно наоборот. Без шуток, да.

Давайте не будем раскрывать все-таки наши козыри и внутренние вопросы. Мы постоянно находимся в поиске способов улучшить состав, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг о 5:6: «Не хочу себя хвалить, но СКА создал достаточно, чтобы забить даже больше 5 шайб. Попробуйте у ЦСКА выиграть 3-й период 4:1 – это очень тяжело»