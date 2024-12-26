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«Спартак» продлил контракт с Филиным. Двустороннее соглашение рассчитано до 2027 года

«Спартак» продлил контракт с Филиным до 2027 года.

Соглашение с 25-летним форвардом носит двусторонний характер. В этом сезоне Филин провел 26 матчей и набрал 6 (3+3) очков при среднем игровом времени 11:42 и полезности «минус 1».

«В прошлом сезоне он дебютировал за «Спартак» в КХЛ и вцепился в свой шанс, сыграв за красно-белых уже 85 матчей и набрав 30 (13+17) очков.

Желаем нашему самоотверженному Егору успешной и результативной игры с победами в составе московского «Спартака»!» – сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoСпартак
logoКХЛ
logoЕгор Филин
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