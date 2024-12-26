«Спартак» продлил контракт с Филиным. Двустороннее соглашение рассчитано до 2027 года
«Спартак» продлил контракт с Филиным до 2027 года.
Соглашение с 25-летним форвардом носит двусторонний характер. В этом сезоне Филин провел 26 матчей и набрал 6 (3+3) очков при среднем игровом времени 11:42 и полезности «минус 1».
«В прошлом сезоне он дебютировал за «Спартак» в КХЛ и вцепился в свой шанс, сыграв за красно-белых уже 85 матчей и набрав 30 (13+17) очков.
Желаем нашему самоотверженному Егору успешной и результативной игры с победами в составе московского «Спартака»!» – сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем