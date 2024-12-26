Загидулин перешел в «Спартак». Красно-белые отдали «Нефтехимику» Хайруллина из ВХЛ

«Спартак» выменял Артема Загидулина у «Нефтехимика».

В результате сделки нижнекамцы получат 24-летнего защитника Тимура Хайруллина .

Текущий сезон игрок проводит в Olimpbet ВХЛ за «Химик». В его активе 25 матчей и 17 (5+12) очков при полезности «плюс 16».

29-летний Загидулин сыграл 19 матчей в нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ, одержал 6 побед и отразил 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,77.

«Приветствуем Артема Загидулина. Желаем нашему новичку надежной игры и много побед в системе московского «Спартака »!» – сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Загидулин покинет «Нефтехимик» из-за разногласий с главным тренером. Вратаря могут обменять в «Спартак» («Бизнес Online»)