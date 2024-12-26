Загидулин перешел в «Спартак». Красно-белые отдали «Нефтехимику» Хайруллина из ВХЛ
«Спартак» выменял Артема Загидулина у «Нефтехимика».
В результате сделки нижнекамцы получат 24-летнего защитника Тимура Хайруллина.
Текущий сезон игрок проводит в Olimpbet ВХЛ за «Химик». В его активе 25 матчей и 17 (5+12) очков при полезности «плюс 16».
29-летний Загидулин сыграл 19 матчей в нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ, одержал 6 побед и отразил 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,77.
«Приветствуем Артема Загидулина. Желаем нашему новичку надежной игры и много побед в системе московского «Спартака»!» – сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.
Загидулин покинет «Нефтехимик» из-за разногласий с главным тренером. Вратаря могут обменять в «Спартак» («Бизнес Online»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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