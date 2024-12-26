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  • Новичок «Спартака» Перлини: «Россия и Канада – две самые большие хоккейные державы. Огромная честь приехать сюда и учиться российскому хоккею»
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Новичок «Спартака» Перлини: «Россия и Канада – две самые большие хоккейные державы. Огромная честь приехать сюда и учиться российскому хоккею»

Брендан Перлини из «Спартака» поделился мнением о российском хоккее.

28-летний канадский нападающий подписал контракт с красно-белыми 10 декабря. Он прибыл в Москву и прошел медобследование.

«Это мой первый приезд в Россию. Мне все очень нравится. Я очень рад оказаться в Москве и в «Спартаке». Чувствую себя отлично. Уверен, что смогу быстро адаптироваться и приносить пользу команде.

С нетерпением жду знакомства с партнерами. Знаю некоторых ребят. Мы вместе играли с Пашиным, давно знакомы с Голдобиным.

Россия и Канада – две самые большие хоккейные державы. Для меня огромная честь приехать сюда, играть здесь, учиться российскому хоккею», – сказал форвард «Спартака» Брендан Перлини.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Спартака»
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