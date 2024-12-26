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  • ЦСКА выменял Шартье у «Куньлуня» за денежную компенсацию. У форварда 8+9 в 37 матчах при полезности «минус 14»
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ЦСКА выменял Шартье у «Куньлуня» за денежную компенсацию. У форварда 8+9 в 37 матчах при полезности «минус 14»

ЦСКА выменял Рурка Шартье у «Куньлуня».

Китайский клуб получит за 28-летнего форварда денежную компенсацию. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Шартье проводит первый год в Фонбет чемпионате КХЛ. В 37 матчах за «Куньлунь» он набрал 17 (8+9) очков при полезности «минус 14».

«Приобретение Шартье – часть активной трансферной кампании по усилению глубины состава команды», – сказано в заявлении пресс-службы ЦСКА.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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