ЦСКА выменял Шартье у «Куньлуня» за денежную компенсацию. У форварда 8+9 в 37 матчах при полезности «минус 14»

ЦСКА выменял Рурка Шартье у «Куньлуня».

Китайский клуб получит за 28-летнего форварда денежную компенсацию. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Шартье проводит первый год в Фонбет чемпионате КХЛ. В 37 матчах за «Куньлунь » он набрал 17 (8+9) очков при полезности «минус 14».

«Приобретение Шартье – часть активной трансферной кампании по усилению глубины состава команды», – сказано в заявлении пресс-службы ЦСКА .