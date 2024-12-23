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Барр о поражении от «Металлурга»: «Авангард» взял один балл – мы удовлетворены в целом. Ги Буше будет просить от ребят самоотдачи»

Дэйв Барр высказался после поражения от «Металлурга».

«Авангард» уступил 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Первый периодом я доволен – мы были в порядке. С учетом, что выезд у нас долгий и тяжело сохранять энергию и играть в полную силу.

Во втором не лучшим образом действовали, но наш вратарь нас сохранил в игре. Третий начали медленно, но потихоньку набирали.

Получился хороший матч, которые перешел в овертайм, но неудачный отскок закончился победой «Металлурга». Мы взяли одно очко – в целом удовлетворены этим.

– Что уже случилось под вашим руководством и что предстоит сделать, чтобы показать результат?

– Мы с Ги Буше приехали вместе, поработали несколько дней, потом он уехал, чтобы пройти медобследование на колене.

В период его отсутствия я исполнял его обязанности главного тренера.

Уверен, что он будет просить от ребят самоотдачи и продолжать делать то, что уже попросил. «Авангард» – его команда. Я у руля только временно, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Дэйв Барр
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