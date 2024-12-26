«Ак Барс» хочет подписать Фисенко. У 34-летнего форварда «Лады» 4+4 в 35 матчах
«Ак Барс» заинтересован в приобретении нападающего «Лады» Михаила Фисенко.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В 35 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ 34-летний игрок набрал 8 (4+4) очков. Его контракт с тольяттинцами рассчитан до конца сезона-2024/25.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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