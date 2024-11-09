Капитан «Лады» высказался о финансовых проблемах у клуба.

– Все в порядке, новое правительство, которое пришло, болеет спортом, хочет развивать массовый и, надеюсь, профессиональный спорт в регионе. Мы как одна из составляющих всего постараемся показать, что профессиональный спорт тоже важен.

– Есть все-таки вероятность, что начнется распродажа?

– Я ничего не знаю об этом, нужно спрашивать у руководства. Я надеюсь, что все будет так, как оно есть. Будем стараться забраться в восьмерку.

– Бьют по голове все равно задержки.

– Мы поговорили с ребятами, изолента есть, персонал на месте, перелет состоялся, есть где ночевать – хорошие условия, не на что жаловаться, – сказал Михаил Фисенко.

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