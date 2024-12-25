Никитин о 5:0 с «Торпедо»: «Давно отошел от клише «хорошо играешь – выигрываешь». «Локомотив» 2 раза дал сопернику сыграть 5 на 3 – непозволительно для топ‑команды»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Торпедо».

Ярославский клуб одержал победу со счетом 5:0 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Насколько для вас удивителен счет 5:0?

– Это хоккей, я многое видел. Давно отошел от клише «хорошо играешь – выигрываешь, плохо – проигрываешь».

– Что не понравилось в третьем периоде?

– Два раза дали сопернику сыграть пять на три. Это непозволительно для топ‑команды.

– Паник забросил первую шайбу, он еще адаптируется к КХЛ?

– Одну встречу он играл с одними партнерами, вторую – с другими. Любой игрок будет испытывать дискомфорт в другой стране. То, что у него есть мастерство, – это очевидно.

– Планируются ли еще усиления до дедлайна?

– Мы сделали то, что хотели. Мы не закрылись, но нет такого, что кого‑то ищем.

– Вторая игра на ноль в гостях против нижегородцев. Есть ли особый настрой на игры против «Торпедо»?

– Во‑первых, игра вратарей очень сильно влияет. Во‑вторых, нужно было минимизировать ненужные ошибки.

И в‑третьих, мы придерживаемся своей тактики. Вот эти три фактора нам позволяют побеждать, – заявил главный тренер «Локомотива ».