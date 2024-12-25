У «Торпедо» 5 поражений в 6 последних матчах, 3 – подряд. Команда Ларионова идет 8-й на Западе
«Торпедо» потерпело 3-е подряд поражение в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Ларионова потерпела поражение от «Локомотива» со счетом 0:5 в домашнем матче.
Таким образом, «Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей. Клуб занимает 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 39 очков в 37 играх.
«Локомотив» выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Игоря Никитина занимает 1-е место в общей таблице КХЛ с 64 очками в 40 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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