Квартальнов про 3:1 с «Ак Барсом»: «Переиграли соперника движением и работой. Надо отдать должное нашим нападающим»
«Хороший первый период – забили два гола, создали гандикап, большинство сработало. Но в прошлом матче в конце второго периода и в этом тоже даль глоток воздуха сопернику, и потом в третьем последние десять минут нам пришлось сражаться. Последние минуты – не могу сказать, что была катастрофа, хотя пару моментов было. Но мы контролировали действия соперника.
Чем удалось переиграть соперника в первых двух периодах? Движением и той работой, что мы предложили ребятам выполнить. Тут надо отдать должное нашим нападающим. Это, наверное, основное. Игра Демченко? У нас хороший пул вратарей. Он пришел, помог победить в прошлой игре, в этой тоже. Посмотрим, но пока он имеет право быть первым номером.
Говорил ли я с Шипачевым перед матчем, учитывая его обиду на Казань? Так скажу – нас его скорость устраивает (улыбается). Что Вадима представлять? Он тяжело входил в сезон, в прошлом году было то же самое. Сейчас нам помогает, результативно сыграл прошлый матч, набирает очки. В больших играх он делает хорошие и полезные вещи для команды», – сказал главный тренер минского «Динамо».
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