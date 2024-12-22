Шипачев об игре в Ташкенте: «У «Динамо» забрали домашний матч – пришли бы 15 000 зрителей, мы бы выспались. В Казани было напряженно, прилетели только вечером»

Вадим Шипачев высказался о вынесенном матче КХЛ в Ташкенте.

Сегодня минское «Динамо» сыграет со «Спартаком » на «Хумо-Арене» в Узбекистане в рамках KHL World Games. Динамовцы прибыли позже, чем было запланировано, из‑за задержки вылета из Казани.

– Мы в субботу на самом деле поздно приехали, еще ничего не видели. В Казани обстановка немножко напряженная была. Прилетели только вечером уже, спать легли.

Сейчас вот, наверное, проедем на автобусе, посмотрим немножко центр. Я первый раз здесь, и пока, где мы живем, все красиво.

– Что в аэропорту делали, пока самолет ждали?

– Мы были в гостинице, ждали в гостинице, пока там борт приземлится.

– Но как тебе сама эта идея? Ты же тоже раньше участвовал в других матчах, да, в других странах, как вообще ты это воспринимаешь? Смена обстановки?

– Ну, на самом деле, не знаю, посмотрим, придут зрители, не придут, как это все будет. Если все будет здорово, то это классно.

Домашний матч забрали. Мы бы сейчас играли при 15 тысячах у себя дома и выспались бы, отдохнули. А так, мы приехали в субботу поздно вечером и так себе, – сказал форвард минского «Динамо » Вадим Шипачев .

Квартальнов об игре «Динамо» Минск в Ташкенте: «Хотелось бы, чтобы вынесенные матчи проводились не с моей командой. Добирались тяжело, целый день ждали вылета из Казани»