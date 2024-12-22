  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шипачев об игре в Ташкенте: «У «Динамо» забрали домашний матч – пришли бы 15 000 зрителей, мы бы выспались. В Казани было напряженно, прилетели только вечером»
2

Шипачев об игре в Ташкенте: «У «Динамо» забрали домашний матч – пришли бы 15 000 зрителей, мы бы выспались. В Казани было напряженно, прилетели только вечером»

Вадим Шипачев высказался о вынесенном матче КХЛ в Ташкенте.

Сегодня минское «Динамо» сыграет со «Спартаком» на «Хумо-Арене» в Узбекистане в рамках KHL World Games. Динамовцы прибыли позже, чем было запланировано, из‑за задержки вылета из Казани.

– Мы в субботу на самом деле поздно приехали, еще ничего не видели. В Казани обстановка немножко напряженная была. Прилетели только вечером уже, спать легли.

Сейчас вот, наверное, проедем на автобусе, посмотрим немножко центр. Я первый раз здесь, и пока, где мы живем, все красиво.

– Что в аэропорту делали, пока самолет ждали?

– Мы были в гостинице, ждали в гостинице, пока там борт приземлится.

– Но как тебе сама эта идея? Ты же тоже раньше участвовал в других матчах, да, в других странах, как вообще ты это воспринимаешь? Смена обстановки?

– Ну, на самом деле, не знаю, посмотрим, придут зрители, не придут, как это все будет. Если все будет здорово, то это классно.

Домашний матч забрали. Мы бы сейчас играли при 15 тысячах у себя дома и выспались бы, отдохнули. А так, мы приехали в субботу поздно вечером и так себе, – сказал форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев.

Квартальнов об игре «Динамо» Минск в Ташкенте: «Хотелось бы, чтобы вынесенные матчи проводились не с моей командой. Добирались тяжело, целый день ждали вылета из Казани»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Минск
logoВадим Шипачев
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoКХЛ
болельщики
Минск-Арена
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба о Кузнецове: «Легкий художник, фигурист – на Шипачева похож. У него хорошие передачи, в этом всем он блестящ»
1сегодня, 10:36
Квартальнов об игре «Динамо» Минск в Ташкенте: «Хотелось бы, чтобы вынесенные матчи проводились не с моей командой. Добирались тяжело, целый день ждали вылета из Казани»
2сегодня, 10:25
Жамнов об арене в Ташкенте: «Не хватает освещения, вратари недостаточно хорошо видят шайбу. Сюрприз неприятный, но в целом условия нормальные»
5сегодня, 08:43
Рекомендуем
Главные новости
Грицюк может уехать в НХЛ после окончания сезона. Контракт 23-летнего форварда со СКА рассчитан до 2025 года («ВсеПроСпорт»)
913 минут назад
Драйзайтль сравнялся с Ковальчуком по голам в овертаймах игр НХЛ среди европейцев – 17 шайб. Лидирует Овечкин – 26 голов, Ягр – 2-й
5сегодня, 11:43
Рябыкин о контракте Ткачева до 2030 года: «У нас не НХЛ, где есть профсоюз и жесткое соглашение. Клубы могут выйти из контрактных отношений, как показывает опыт»
6сегодня, 11:22
КХЛ. ЦСКА играет с «Нефтехимиком», «Автомобилист» – с «Северсталью», минское «Динамо» и «Спартак» сыграют в Ташкенте, «Локомотив» примет «Сочи»
17сегодня, 11:00Live
Клингберг хочет вернуться в НХЛ в конце января. 32-летний швед пропустил год из-за операции на бедре (Эллиотт Фридман)
2сегодня, 10:51
Назаров об Овечкине: «Всей страной следим и поддерживаем его в погоне за Гретцки. Всем нам надо проявлять решительность в достижении целей. Победа будет за нами»
13сегодня, 09:57
Коваленко про обмен в «Сан-Хосе»: «Был в шоке и не знал, как реагировать – хорошо это или плохо. Когда тренер вызвал, я думал, что в АХЛ спускают»
10сегодня, 09:40
Бедард обошел Кэйна и стал 2-м по голам за «Чикаго» до 20 лет – 30 шайб. Лидирует Ольчик – 49 голов
8сегодня, 09:28
Ротенберг о 3:2 с «Адмиралом»: «Галенюк забросил, но до этого ошибся. Сказал мне: «Я скоро забью. Не сажайте меня». Это хоккейная терминология»
10сегодня, 09:00
«Питтсбург» просматривал Глотова на матчах СКА и «России 25». У 27-летнего форварда контракт до мая 2025 года («ВсеПроСпорт»)
6сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Подъяпольский об обмене: «Хочу выиграть Кубок Гагарина – знаю цели и задачи «Динамо». Для «Лады» это было непростое решение»
226 минут назад
Чебыкин перешел в «Северсталь». У 27-летнего экс-форварда «Сочи» 1+7 в 25 матчах сезона
сегодня, 11:10
Дзюба о Кузнецове: «Легкий художник, фигурист – на Шипачева похож. У него хорошие передачи, в этом всем он блестящ»
1сегодня, 10:36
Квартальнов об игре «Динамо» Минск в Ташкенте: «Хотелось бы, чтобы вынесенные матчи проводились не с моей командой. Добирались тяжело, целый день ждали вылета из Казани»
2сегодня, 10:25
Петров забил 6 голов в 5 матчах за фарм-клуб «Эдмонтона». У 21-летнего форварда 8 шайб в сезоне АХЛ
2сегодня, 10:14Видео
Петтерссон опроверг слухи о конфликте с Миллером в «Ванкувере»: «Не знаю, почему люди выдумывают всякую чепуху. Все хорошо»
1сегодня, 09:16
Жамнов об арене в Ташкенте: «Не хватает освещения, вратари недостаточно хорошо видят шайбу. Сюрприз неприятный, но в целом условия нормальные»
5сегодня, 08:43
«Миннесота» проиграла 4 матча подряд с общей разницей шайб 4:16. Команда идет на 3-м месте на Западе
3сегодня, 07:40
Рябыкин о Лайпсике: «Сам себе режиссер, несистемный игрок. В ситуации «50 на 50» он может рискнуть и уйти атаку. Про такое говорят – «жульничает»
5сегодня, 07:30
Типпет с 1+3, Хишир с 1+2 и Макдэвид с 0+3 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:15
Рекомендуем