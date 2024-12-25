Крикунов об армейском дерби: «У ЦСКА длинная победная серия, они нашли свою игру, СКА набирает форму. Принципиальный матч, битва двух столиц, интересное зрелище»
Владимир Крикунов высказался о матче ЦСКА со СКА.
Сегодня армейцы примут команду тренера Романа Ротенберга в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
«У ЦСКА не только длинная победная серия, но и армейцы выше СКА в турнирной таблице. Это принципиальный матч для клубов, противостояние Москвы и Санкт‑Петербурга, битва двух столиц. В любом случае нас ждет интересное зрелище.
Хоккей должен быть приличным, СКА потихоньку набирает форму, команда Воробьева нашла свою игру», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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