Крикунов об армейском дерби: «У ЦСКА длинная победная серия, они нашли свою игру, СКА набирает форму. Принципиальный матч, битва двух столиц, интересное зрелище»

Владимир Крикунов высказался о матче ЦСКА со СКА.

Сегодня армейцы примут команду тренера Романа Ротенберга в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

«У ЦСКА не только длинная победная серия, но и армейцы выше СКА в турнирной таблице. Это принципиальный матч для клубов, противостояние Москвы и Санкт‑Петербурга, битва двух столиц. В любом случае нас ждет интересное зрелище.

Хоккей должен быть приличным, СКА потихоньку набирает форму, команда Воробьева нашла свою игру», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.