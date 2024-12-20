Егор Афанасьев: «Цель ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина, у нас один менталитет. Воробьев доходчиво объясняет систему»

Егор Афанасьев заявил о цели ЦСКА выиграть Кубок Гагарина.

– Как вам тренер Илья Воробьев?

– Отлично.

– Главное его качество?

– Доходчиво объясняет систему и все остальное.

– Система Ильи Петровича может принести результат, который все ждут?

– Наверное, этот вопрос нужно задавать нашему капитану Никите Нестерову, потому что он более опытный игрок. Как игрок могу сказать, что мы обыграли «Спартак», «Локомотив», значит тактика работает.

– Вы обыграли «Локомотив», «Ак Барс», то есть ведущие клубы Восточной конференции. Но с тем же «Куньлунем» было что‑то необъяснимое.

– У нас была пауза, усердно работали. Не буду сбрасывать все на нагрузку, но, как ни крути, об этом можно сказать. Наша цель, понятно, это выиграть Кубок, у ЦСКА один менталитет, – сказал форвард ЦСКА.