Егор Афанасьев: «Цель ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина, у нас один менталитет. Воробьев доходчиво объясняет систему»
Егор Афанасьев заявил о цели ЦСКА выиграть Кубок Гагарина.
– Как вам тренер Илья Воробьев?
– Отлично.
– Главное его качество?
– Доходчиво объясняет систему и все остальное.
– Система Ильи Петровича может принести результат, который все ждут?
– Наверное, этот вопрос нужно задавать нашему капитану Никите Нестерову, потому что он более опытный игрок. Как игрок могу сказать, что мы обыграли «Спартак», «Локомотив», значит тактика работает.
– Вы обыграли «Локомотив», «Ак Барс», то есть ведущие клубы Восточной конференции. Но с тем же «Куньлунем» было что‑то необъяснимое.
– У нас была пауза, усердно работали. Не буду сбрасывать все на нагрузку, но, как ни крути, об этом можно сказать. Наша цель, понятно, это выиграть Кубок, у ЦСКА один менталитет, – сказал форвард ЦСКА.
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