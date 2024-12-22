Илья Воробьев: «СКА – талантливая команда по мастерству и классу. ЦСКА нужно обыгрывать ее»

Илья Воробьев поделился ожиданиями от встречи со СКА 25 декабря.

– Впереди – СКА. На что обратите внимание?

– Талантливая команда по мастерству и классу. Понятно, что нам нужно обыгрывать СКА, секрета ни для кого нет. Поработаем пару дней и будем готовиться, – сказал главный тренер ЦСКА .