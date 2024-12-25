  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тертышный близок к переходу в «Торпедо». У форварда «Трактора» 6+6 в 37 матчах сезона («Чемпионат»)
12

Тертышный близок к переходу в «Торпедо». У форварда «Трактора» 6+6 в 37 матчах сезона («Чемпионат»)

Никита Тертышный близок к переходу в «Торпедо».

Об этом сообщает «Чемпионат».

В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ 26-летний форвард набрал 12 (6+6) очков в 37 матчах за «Трактор» при полезности «плюс 3».

Всего в лиге Тертышный провел 213 матчей, в которых заработал 96 (45+51) баллов за результативность.

Действующее соглашение нападающего с челябинским клубом рассчитано до 31 мая 2026 года.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoТрактор
logoЧемпионат.com
logoТорпедо
logoНикита Тертышный
logoКХЛ
возможные переходы
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Трактора» об обмене Котляревского и Щучинова: «Непростое решение. Коростелев давно был в зоне наших интересов – он один из самых острых вингеров в КХЛ»
5сегодня, 13:35
«Трактор» обменял Котляревского и Щучинова в «Северсталь» на Коростелева и Иванова
19сегодня, 13:08
Клубы КХЛ не поддержали снижение возраста получения статуса НСА. Его оставили прежним – 29 лет
109 декабря, 11:51
Рекомендуем
Главные новости
Кожевников об Овечкине: «Может перейти в СКА, только если Путин его попросит. Но президент в эти игры не играет, он все время о стране думает»
313 минут назад
Вратарь «Авангарда» Хомченко продолжит карьеру в ЦСКА (Артур Хайруллин)
437 минут назад
Гендиректор «Авангарда» про обмен с ЦСКА: «Окулов – разносторонний мастер, такой необходим нападению. Кэсселсу говорим спасибо – он работал честно и профессионально»
сегодня, 14:26
КХЛ. «Ак Барс» играет с минским «Динамо», «Торпедо» примет «Локомотив», ЦСКА против СКА
88сегодня, 14:01Live
Эйври о Лавиолетте: «Я бы уволил его сегодня же, 100%. У «Рейнджерс» вся система сломана, даже айпады на скамейке»
3сегодня, 13:58
«Авангард» расторгнет соглашение с Хомченко, чтобы контракт Окулова влез под потолок. Голкипер провел 28 матчей в этом сезоне (Михаил Зислис)
17сегодня, 13:30
«Трактор» обменял Котляревского и Щучинова в «Северсталь» на Коростелева и Иванова
19сегодня, 13:08
ЦСКА обменял Окулова в «Авангард» на Кэсселса
41сегодня, 13:01
Ротенберг о пресс-конференциях: «Говорю все по делу, нет никакого сценария. Это мой творческий подход – людям должно быть интересно, а не как «День сурка»
18сегодня, 12:17
«Металлург» выменял Джозефса у «Лады» на денежную компенсацию. У форварда 3 гола в 29 матчах сезона
19сегодня, 11:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» отказался продавать Грэма в «Куньлунь» (Артур Хайруллин)
21 минуту назад
«Северсталь» переподписала контракт со Скореновым. Новое соглашение – до 2027 года
сегодня, 14:11
Генменеджер «Трактора» об обмене Котляревского и Щучинова: «Непростое решение. Коростелев давно был в зоне наших интересов – он один из самых острых вингеров в КХЛ»
5сегодня, 13:35
«Металлург» заплатил 25 млн рублей «Ладе» за Джозефса (Артур Хайруллин)
2сегодня, 12:44
Защитник «Торпедо» Филлипс о Финляндии: «Депрессивная погода – все время было темно, я почти не видел солнца. Но там сильная лига, много хороших игроков»
1сегодня, 12:00
Кравчук о бане Ремпе на 8 игр: «В начале 90-х за такой толчок могли и 2 минуты не дать. Хоккей стал чище, а фол привел к травме – это отягчающее обстоятельство»
7сегодня, 11:31
Агент Бурмистрова опроверг слухи о переходе в «Ак Барс» на чемпионат 3х3: «Не знаю, откуда информация. Идут переговоры с двумя клубами – один на Западе, другой на Востоке»
3сегодня, 11:00
Артюхин о KHL World Games: «В Турции и Сербии не было матчей, можно там провести. Многое зависит от того, куда мы хотим расширяться»
сегодня, 10:14
Экс-губернатор Аляски Пэйлин поддержала Ремпе после бана на 8 игр: «С каких пор так много мягкотелых стали хоккейными фанами? Вы просто не разбираетесь в игре»
7сегодня, 09:15
«Авангард» обменял Перевалова в новокузнецкий «Металлург». 20-летнего форварда выменяли летом у «Локомотива»
7сегодня, 08:58
Рекомендуем