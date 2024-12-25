Тертышный близок к переходу в «Торпедо». У форварда «Трактора» 6+6 в 37 матчах сезона («Чемпионат»)
Никита Тертышный близок к переходу в «Торпедо».
Об этом сообщает «Чемпионат».
В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ 26-летний форвард набрал 12 (6+6) очков в 37 матчах за «Трактор» при полезности «плюс 3».
Всего в лиге Тертышный провел 213 матчей, в которых заработал 96 (45+51) баллов за результативность.
Действующее соглашение нападающего с челябинским клубом рассчитано до 31 мая 2026 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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