Клубы КХЛ не поддержали снижение возраста получения статуса НСА. Его оставили прежним – 29 лет

КХЛ не изменила возраст получения хоккеистом статуса НСА.

Об этом заявил глава лиги Алексей Морозов.

«Мы не нашли поддержку у клубов в вопросе снижения возраста для игроков, которые получают статус НСА (неограниченно свободного агента – Спортс).

Принято решение оставить все как есть – 29 лет», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов после совещания клубов лиги.