Клубы КХЛ не поддержали снижение возраста получения статуса НСА. Его оставили прежним – 29 лет
КХЛ не изменила возраст получения хоккеистом статуса НСА.
Об этом заявил глава лиги Алексей Морозов.
«Мы не нашли поддержку у клубов в вопросе снижения возраста для игроков, которые получают статус НСА (неограниченно свободного агента – Спортс).
Принято решение оставить все как есть – 29 лет», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов после совещания клубов лиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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