Гендиректор «Авангарда» про обмен с ЦСКА: «Окулов – разносторонний мастер, такой необходим нападению. Кэсселсу говорим спасибо – он работал честно и профессионально»
Герман Чистяков прокомментировал обмен Коула Кэсселса в ЦСКА.
В результате сделки «Авангард» получил Константина Окулова.
«Нападению необходим столь разносторонний мастер, как Окулов.
Его сильные стороны всем хорошо известны, это нападающий с высоким игровым интеллектом, способный вести игру команды и создавать моменты для партнеров, а также для самого себя.
Коулу Кэсселсу мы говорим спасибо за игру и желаем успехов в новом клубе, он работал честно и профессионально», – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
«Авангард» расторгнет соглашение с Хомченко, чтобы контракт Окулова влез под потолок. Голкипер провел 28 матчей в этом сезоне (Михаил Зислис)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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