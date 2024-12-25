Гендиректор «Авангарда» про обмен с ЦСКА: «Окулов – разносторонний мастер, такой необходим нападению. Кэсселсу говорим спасибо – он работал честно и профессионально»

Герман Чистяков прокомментировал обмен Коула Кэсселса в ЦСКА.

В результате сделки «Авангард» получил Константина Окулова.

«Нападению необходим столь разносторонний мастер, как Окулов .

Его сильные стороны всем хорошо известны, это нападающий с высоким игровым интеллектом, способный вести игру команды и создавать моменты для партнеров, а также для самого себя.

Коулу Кэсселсу мы говорим спасибо за игру и желаем успехов в новом клубе, он работал честно и профессионально», – сказал генеральный директор «Авангарда » Герман Чистяков .

«Авангард» расторгнет соглашение с Хомченко, чтобы контракт Окулова влез под потолок. Голкипер провел 28 матчей в этом сезоне (Михаил Зислис)