Защитник «Торпедо» Филлипс о России: «Думал, что здесь небезопасно, но оказалось совсем не так – отличные условия для жизни»

Маркус Филлипс поделился мнением о жизни в России.

25-летний канадский защитник проводит первый сезон в КХЛ. В его активе 32 матча и 8 (1+7) очков за «Торпедо » при полезности «минус 1».

– Какие у вас были первые впечатления о России?

– Я думал, что здесь может быть небезопасно, но все оказалось совсем не так. Здесь нормальная жизнь, все то же самое, как везде. Безопасно. Условия для жизни отличные.

– Без русского тяжело?

– В некоторых городах – да. В Нижнем Новгороде бывают трудности, но в Москве и Петербурге с этим проблем нет. В конце концов, есть гугл-переводчик.

На самом деле в Финляндии было то же самое, – сказал хоккеист «Торпедо» Маркус Филлипс .