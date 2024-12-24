Защитник «Торпедо» Филлипс о России: «Думал, что здесь небезопасно, но оказалось совсем не так – отличные условия для жизни»
Маркус Филлипс поделился мнением о жизни в России.
25-летний канадский защитник проводит первый сезон в КХЛ. В его активе 32 матча и 8 (1+7) очков за «Торпедо» при полезности «минус 1».
– Какие у вас были первые впечатления о России?
– Я думал, что здесь может быть небезопасно, но все оказалось совсем не так. Здесь нормальная жизнь, все то же самое, как везде. Безопасно. Условия для жизни отличные.
– Без русского тяжело?
– В некоторых городах – да. В Нижнем Новгороде бывают трудности, но в Москве и Петербурге с этим проблем нет. В конце концов, есть гугл-переводчик.
На самом деле в Финляндии было то же самое, – сказал хоккеист «Торпедо» Маркус Филлипс.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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