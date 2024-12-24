Защитник «Торпедо» Филлипс о Дальнем Востоке: «Не знал, что там есть команда КХЛ. Показал друзьям на карте, где я был, они были в шоке»
В сентябре «Торпедо» обыграло «Адмирал» со счетом 4:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Про поездку на Дальний Восток. Вы были в шоке, что нужно лететь 8 часов?
– Да, я даже не знал, что там есть команда КХЛ. Это был очень долгий перелет. Мы сначала приехали в Москву, потом полетели во Владивосток. Интересный опыт. Побывать на другом конце мира.
Я показал друзьям на карте, где я был, они были в шоке. Не так много людей, в особенности из Канады, могут побывать в этой части света.
– Знали ли, что все с Дальнего Востока везут икру?
– Не знал. Но потом ребята сказали мне попробовать там икру. Знаю, что некоторые специально ездят на рыбный рынок и покупают икру домой, – сказал хоккеист «Торпедо» Маркус Филлипс.
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