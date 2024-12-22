Ремпе грозит дисквалификация на 6+ игр за удар локтем в голову Хейсканену. Слушание назначено на воскресенье
Мэтту Ремпе грозит дисквалификация на 6+ матчей за удар Миро Хейсканена локтем.
В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Рейнджерс» (1:3) нападающий клуба из Нью-Йорка нанес удар локтем в голову защитнику «Старс» Миро Хейсканену и был удален до конца игры.
В воскресенье 22-летнему игроку предстоит слушание по видеосвязи с представителями Департамента безопасности игроков НХЛ.
Такой формат слушания предусматривается в том случае, если игрок может быть дисквалифицирован на 6 или более игр.
В 22 матчах в НХЛ в этом и прошлом сезонах Ремпе набрал 2 (1+1) очка при 95 минутах штрафа.
Отметим, что финский защитник техасцев в итоге продолжил матч – после прохождения теста на сотрясение мозга.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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