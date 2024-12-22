  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ремпе грозит дисквалификация на 6+ игр за удар локтем в голову Хейсканену. Слушание назначено на воскресенье
2

Ремпе грозит дисквалификация на 6+ игр за удар локтем в голову Хейсканену. Слушание назначено на воскресенье

Мэтту Ремпе грозит дисквалификация на 6+ матчей за удар Миро Хейсканена локтем.

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Рейнджерс» (1:3) нападающий клуба из Нью-Йорка нанес удар локтем в голову защитнику «Старс» Миро Хейсканену и был удален до конца игры

В воскресенье 22-летнему игроку предстоит слушание по видеосвязи с представителями Департамента безопасности игроков НХЛ. 

Такой формат слушания предусматривается в том случае, если игрок может быть дисквалифицирован на 6 или более игр. 

В 22 матчах в НХЛ в этом и прошлом сезонах Ремпе набрал 2 (1+1) очка при 95 минутах штрафа. 

Отметим, что финский защитник техасцев в итоге продолжил матч – после прохождения теста на сотрясение мозга. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoМиро Хейсканен
logoДаллас
logoМэтт Ремпе
logoРейнджерс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ремпе был удален до конца матча с «Далласом» за удар локтем в голову Хейсканену. До этого «Старс» получили 3 удаления подряд за нарушения против Мэтта
34вчера, 04:22Видео
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Каролину», «Тампа» против «Флориды», «Вашингтон» сыграет с «Лос-Анджелесом»
16 минут назад
Капризов остался без очков в матче с «Виннипегом» и получил 4 минуты штрафа. В первом периоде он сцепился с Демело, вступившись за Росси
1сегодня, 07:00Видео
Ротенберг – менеджерам «Монреаля»: «Мы очень уважаем Канаду и клуб. России исторически была близка французская культура. В Российской империи все говорили по‑французски»
63сегодня, 06:45
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Нефтехимиком», «Автомобилист» в гостях у «Северстали», минское «Динамо» и «Спартак» сыграют в Ташкенте, «Локомотив» примет «Сочи»
2сегодня, 06:20
Мичков без очков в 5-м матче подряд: 2 броска за 18:38 против «Коламбуса». Его отрыв в гонке бомбардиров среди новичков сократился до 2 баллов
19сегодня, 03:10
Лайне стал автором 8 подряд голов «Монреаля» в большинстве – рекорд НХЛ. У Патрика 9 очков в 9 играх в сезоне при «минус 7»
22сегодня, 05:45
НХЛ. «Виннипег» разгромил «Миннесоту», «Айлендерс» забросили 6 шайб «Торонто», «Филадельфия» одолела «Коламбус», «Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси»
131сегодня, 05:42
«Баффало» проиграл 13 матчей подряд и 6 подряд – в основное время. Клуб опустился на последнее место в НХЛ
7сегодня, 05:22
Хеллибак сделал 4-й шатаут в сезоне НХЛ, отразив все 19 бросков «Миннесоты». Вратарь «Виннипега» лидирует в лиге по победам (21) и играм на ноль
2сегодня, 04:45
Цыплаков забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Торонто». У него 19 очков и «+12» в 34 играх – 4-е место в гонке бомбардиров среди новичков
3сегодня, 03:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Миннесота» проиграла 4 матча подряд с общей разницей шайб 4:16. Команда идет на 3-м месте на Западе
131 минуту назад
Рябыкин о Лайпсике: «Сам себе режиссер, несистемный игрок. В ситуации «50 на 50» он может рискнуть и уйти атаку. Про такое говорят – «жульничает»
241 минуту назад
Типпет с 1+3, Хишир с 1+2 и Макдэвид с 0+3 – звезды дня в НХЛ
56 минут назад
Макдэвид набрал 0+3 с «Сан-Хосе» и приблизился к Кучерову и Капризову в гонке бомбардиров НХЛ. Он на 6-м месте с 48 очками в 30 играх
1сегодня, 06:58
Самсонов отразил 21 из 23 бросков «Сиэтла». Победа – 3-я подряд и 8-я в 12 играх в сезоне
2сегодня, 05:55
«Питтсбург» завершил матч с «Нью-Джерси» с 12 бросками в створ – худший результат клуба в регулярках с 2008 года. Антирекорд – 11
1сегодня, 05:10
Наместников забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче против «Миннесоты». У него 19 очков в 35 играх
сегодня, 04:35Видео
Сорокин отразил 26 из 29 бросков «Торонто». Победа – 10-я в 24 играх в сезоне
сегодня, 04:25
Романов сделал 2 передачи в матче с «Торонто» и стал 3-й звездой. Очки – первые за 16 игр
сегодня, 04:15
Марченко забил «Филадельфии», набрав очки в 5-м матче подряд. У него 2+5 на отрезке и 34 балла в 34 играх в сезоне
сегодня, 03:40Видео
Рекомендуем