Ремпе грозит дисквалификация на 6+ игр за удар локтем в голову Хейсканену. Слушание назначено на воскресенье

Мэтту Ремпе грозит дисквалификация на 6+ матчей за удар Миро Хейсканена локтем.

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Рейнджерс» (1:3) нападающий клуба из Нью-Йорка нанес удар локтем в голову защитнику «Старс» Миро Хейсканену и был удален до конца игры .

В воскресенье 22-летнему игроку предстоит слушание по видеосвязи с представителями Департамента безопасности игроков НХЛ.

Такой формат слушания предусматривается в том случае, если игрок может быть дисквалифицирован на 6 или более игр.

В 22 матчах в НХЛ в этом и прошлом сезонах Ремпе набрал 2 (1+1) очка при 95 минутах штрафа.

Отметим, что финский защитник техасцев в итоге продолжил матч – после прохождения теста на сотрясение мозга.