Ремпе отстранен на 8 матчей и оштрафован на 80 000 долларов за удар локтем в голову Хейсканену

Мэтт Ремпе дисквалифицирован и оштрафован.

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Рейнджерс» (1:3) нападающий клуба из Нью-Йорка нанес удар локтем в голову защитнику «Старс» Миро Хейсканену и был удален до конца игры.

НХЛ объявила о решении отстранить 22-летнего канадца на 8 матчей. Также Ремпе, считающийся «рецидивистом», будет лишен 80 000 долларов – эти деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.