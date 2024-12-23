Ремпе отстранен на 8 матчей и оштрафован на 80 000 долларов за удар локтем в голову Хейсканену
Мэтт Ремпе дисквалифицирован и оштрафован.
В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Рейнджерс» (1:3) нападающий клуба из Нью-Йорка нанес удар локтем в голову защитнику «Старс» Миро Хейсканену и был удален до конца игры.
НХЛ объявила о решении отстранить 22-летнего канадца на 8 матчей. Также Ремпе, считающийся «рецидивистом», будет лишен 80 000 долларов – эти деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт НХЛ
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