Кучеров избежал дисквалификации за удар Ткачаку колено в колено
Никиту Кучерова не накажут за удар в колено Мэттью Ткачаку.
Нападающий «Тампы» был удален до конца матча против «Флориды» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Никиту Кучерова удалили в первом периоде игры за удар форварду «Флориды» Мэттью Ткачаку коленом в колено.
Департамент безопасности игроков НХЛ решил не применять дополнительных дисциплинарных мер к российскому хоккеисту.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: HockeyPatrol
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