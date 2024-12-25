Кучеров избежал дисквалификации за удар Ткачаку колено в колено

Никиту Кучерова не накажут за удар в колено Мэттью Ткачаку.

Нападающий «Тампы » был удален до конца матча против «Флориды» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Никиту Кучерова удалили в первом периоде игры за удар форварду «Флориды» Мэттью Ткачаку коленом в колено.

Департамент безопасности игроков НХЛ решил не применять дополнительных дисциплинарных мер к российскому хоккеисту.