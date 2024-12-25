Зарипов о сыне: «Горжусь, что он не сдается, хочет добиться каких-то успехов в хоккее и уже после изменить направление своей жизни»

Данис Зарипов заявил, что гордится стремлениями своего сына.

Сейчас бывший форвард «Ак Барса» и «Металлурга» является депутатом Госсовета Республики Татарстан от партии «Единая Россия».

В декабре сын Даниса Зарипова Артур стал игроком тульского АКМ . Ранее 21-летний игрок провел полтора месяца в московском «Юнисоне», где сыграл два матча и не отметился результативными действиями.

Летом Артур Зарипов проходил просмотр в системе «Металлурга», но с ним не стали подписывать контракт.

«Давайте это оставим на семейный совет, не будем обсуждать. Я просто горжусь им, тем, что он не сдается, хочет все-таки добиться каких-то успехов и после этого уже изменить направление своей жизни», – сказал Данис Зарипов.