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  • Гру о 5:3: «Барыс» не стоит недооценивать, в 3-м периоде нас переработали. «Трактору» надо оставаться включенным все 60 минут»
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Гру о 5:3: «Барыс» не стоит недооценивать, в 3-м периоде нас переработали. «Трактору» надо оставаться включенным все 60 минут»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Барысом».

Челябинский клуб одержал победу со счетом 5:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Трактор» пропустил 2 шайбы в концовке третьего периода. 

«Я доволен тем, как мы начали матч, я имею в виду первый и второй периоды. В третьем соперник нас переработал. Такого в КХЛ допускать нельзя, потому что это может выливаться в проблемы – в третьем периоде мы пропустили для года.

Важная победа для нас, но третий период все же нас разочаровал. Две подряд игры с «Барысом»? Это были разные матчи. Важно было найти нашу энергию. В первом матче мне больше всего понравился третий период, в этом – первый и второй.

Счет 5:1 – вызов для любой команды, потому что ты начинаешь потирать руки при таком счете и говорить: «Давайте следующего соперника». Но хоккей недаром длится 60 минут, надо оставаться включенным на протяжении всей игры.

«Барыс» не стоит недооценивать, команда очень сильно поменялась по ходу сезона. Как я буду отмечать Рождество? У нас плотное расписание, сейчас мы вылетаем в Екатеринбург, завтра у нас тренировка, будем работать, поэтому праздновать я буду уже Новый год. Но обязательно поздравлю семью и друзей!» – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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