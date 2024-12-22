  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мамбеталиев о 2:3 с «Трактором»: «Барыс» обидно проиграл. В 3-м периоде рано поверили, что можно поднимать флаг»
0

Мамбеталиев о 2:3 с «Трактором»: «Барыс» обидно проиграл. В 3-м периоде рано поверили, что можно поднимать флаг»

Галым Мамбеталиев оценил поражение от «Трактора» (2:3).

К 51-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ «Барыс» вел в счете 2:1.

«Мы обидно проиграли. Парни неплохо двигались, хорошо играли. В третьем периоде рано поверили, что можно поднимать флаг. Бывает такое», – сказал тренер «Барыса».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoБарыс
logoКХЛ
logoГалым Мамбеталиев
logoТрактор
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гру о 3:2 с «Барысом»: «Важная победа, в последнее время «Трактору» ничего просто не дается. Я терпеливый тренер, даю много шансов, но сейчас перестановки в звеньях нужны»
20вчера, 18:48
КХЛ. СКА победил «Адмирал», «Авангард» уступил «Ладе», «Сибирь» пропустила 5 шайб от «Амур», «Трактор» обыграл «Барыс»
210вчера, 16:32
КХЛ. СКА обыграл «Торпедо», ЦСКА победил «Спартак», «Авангард» был сильнее «Нефтехимика»
28919 декабря, 18:58
Рекомендуем
Главные новости
Воронков сделал 2 передачи в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой. У него 51 очко в 100 играх в НХЛ
3 минуты назад
Тарасенко остался без очков в 7 матчах подряд. У него 13 бросков и «минус 5» на отрезке
13 минут назад
Мичков без очков в 5-м матче подряд: 2 броска за 18:38 против «Коламбуса». Его отрыв в гонке бомбардиров среди новичков сократился до 2 баллов
123 минуты назад
НХЛ. «Виннипег» разгромил «Миннесоту», «Айлендерс» забросили 6 шайб «Торонто», «Филадельфия» одолела «Коламбус», «Вегас» против «Сиэтла»
10938 минут назадLive
Михеев забил «Калгари» – в 4-м матче подряд. У него 5+1 на отрезке и 12 очков в сезоне
1сегодня, 01:20Видео
Кто круче Капризова? Сравните его результативность с другими звездами
вчера, 22:00Спецпроект
Гавриков набрал очки в 3-м матче подряд – ассист с «Нэшвиллом». У защитника «Лос-Анджелеса» 16 баллов и «+17» в 33 играх
2вчера, 21:34
Дзюба о Кучерове: «Топ-1, вышка! Он на другом уровне, обгоняет Макдэвида. Делает партнеров лучше – рядом с ним даже меня поставь, я начну забивать»
10вчера, 20:48
Мэттьюс не сыграет с «Айлендерс» из-за обострения старой травмы. Форвард «Торонто» пропустил 9 матчей в ноябре
10вчера, 20:33
СКА обменял Рендулича в «Металлург» на Акользина («Матч ТВ»)
25вчера, 20:09
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Зубов о 4:3 с «Авангардом»: «При 1:3 «Лада» не сложила руки, гнула свою линию, играла с позиции силы. В команде хороший микроклимат»
52 минуты назад
Костюченок о 5:1 с «Сибирью»: «Амур» отработал от начала и до конца, забил красивые голы. Очень понравилась игра во всех линиях»
1сегодня, 02:29
Аскаров – 2-я звезда матча с «Эдмонтоном» (2:3 ОТ): 39 сэйвов из 42. У вратаря 1 победа в 3 играх
1сегодня, 01:32
Артем Дзюба: «В хоккее меня привлекали драки, хотел бы быть тафгаем или вратарем. Я пытался в поле, двигаюсь неплохо, но на коньках очень плохо катаюсь»
5вчера, 22:08
Юдин может перейти в «Спартак». «Ак Барс» хочет обменять защитника (Артур Хайруллин)
6вчера, 21:54
Барр о 3:4 с «Ладой»: «Доволен «Авангардом» во 2-м периоде – здорово катались, забили 3. В третьем отрезке соперник за короткое время воспользовался нашими ошибками»
1вчера, 21:46
«Вашингтон» поместил Эллера в список травмированных, он пропустит минимум 3 матча из-за болезни. «Кэпиталс» вызвали Рыбински из АХЛ
вчера, 21:22
Камара заработает 12 млн рублей в «Ладе». Форвард подписал контракт до конца сезона (Михаил Зислис)
вчера, 20:21
Михайлов об АКМ в КХЛ: «А почему нет? Играли же на стадионах, где было всего 5 000 зрителей. Москва не сразу строилась, надо соблюсти все формальности»
вчера, 19:30
Гру о 3:2 с «Барысом»: «Важная победа, в последнее время «Трактору» ничего просто не дается. Я терпеливый тренер, даю много шансов, но сейчас перестановки в звеньях нужны»
20вчера, 18:48
Рекомендуем