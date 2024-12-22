Мамбеталиев о 2:3 с «Трактором»: «Барыс» обидно проиграл. В 3-м периоде рано поверили, что можно поднимать флаг»

Галым Мамбеталиев оценил поражение от «Трактора» (2:3).

К 51-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ «Барыс» вел в счете 2:1.

«Мы обидно проиграли. Парни неплохо двигались, хорошо играли. В третьем периоде рано поверили, что можно поднимать флаг. Бывает такое», – сказал тренер «Барыса ».