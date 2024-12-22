Мамбеталиев о 2:3 с «Трактором»: «Барыс» обидно проиграл. В 3-м периоде рано поверили, что можно поднимать флаг»
Галым Мамбеталиев оценил поражение от «Трактора» (2:3).
К 51-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ «Барыс» вел в счете 2:1.
«Мы обидно проиграли. Парни неплохо двигались, хорошо играли. В третьем периоде рано поверили, что можно поднимать флаг. Бывает такое», – сказал тренер «Барыса».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем