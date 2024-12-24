У Шабанова 1+1 против «Барыса». Форвард «Трактора» делит с Гусевым 1-е место в списке бомбардиров

Максим Шабанов забил гол и сделал передачу в матче против «Барыса».

«Трактор » обыграл казахстанский клуб (5:3) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Таким образом, Шабанов набрал 37 (16+21) очков в 38 матчах в этом сезоне.

24-летний форвард «Трактора» делит 1-е место в списке лучших бомбардиров КХЛ с Никитой Гусевым . У форварда «Динамо » 37 (14+23) очков в 38 играх.