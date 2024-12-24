У Шабанова 1+1 против «Барыса». Форвард «Трактора» делит с Гусевым 1-е место в списке бомбардиров
Максим Шабанов забил гол и сделал передачу в матче против «Барыса».
«Трактор» обыграл казахстанский клуб (5:3) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Таким образом, Шабанов набрал 37 (16+21) очков в 38 матчах в этом сезоне.
24-летний форвард «Трактора» делит 1-е место в списке лучших бомбардиров КХЛ с Никитой Гусевым. У форварда «Динамо» 37 (14+23) очков в 38 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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