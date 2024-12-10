Сергей Федотов: «Я категорически разочарован Георгиевым – дискредитировал себя началом этого сезона. Не исключаю его появления в КХЛ»

Сергей Федотов выразил разочарование в Александре Георгиеве.

«Колорадо» обменял российского голкипера в «Сан-Хосе».

«Георгиев в последние годы даже попадал на Матч звезд, показывал в отдельных матчах и отрезках качественный уровень, но моя личная точка зрения такова, что не первый вратарь [в команде] НХЛ .

Александр дискредитировал себя началом этого сезона. Не исключаю его появления в КХЛ , хотя в «Сан‑Хосе», может быть, другой взгляд.

Но у них сейчас большая конкуренция у вратарей – Георгиев, Аскаров, Ванечек.

Посмотрим, как у Александра пойдет в «Шаркс», но лично я Георгиевым категорически разочарован», – заявил бывший скаут сборной России Сергей Федотов.

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