Сергей Федотов: «Я категорически разочарован Георгиевым – дискредитировал себя началом этого сезона. Не исключаю его появления в КХЛ»
Сергей Федотов выразил разочарование в Александре Георгиеве.
«Колорадо» обменял российского голкипера в «Сан-Хосе».
«Георгиев в последние годы даже попадал на Матч звезд, показывал в отдельных матчах и отрезках качественный уровень, но моя личная точка зрения такова, что не первый вратарь [в команде] НХЛ.
Александр дискредитировал себя началом этого сезона. Не исключаю его появления в КХЛ, хотя в «Сан‑Хосе», может быть, другой взгляд.
Но у них сейчас большая конкуренция у вратарей – Георгиев, Аскаров, Ванечек.
Посмотрим, как у Александра пойдет в «Шаркс», но лично я Георгиевым категорически разочарован», – заявил бывший скаут сборной России Сергей Федотов.
«Колорадо» обменял сразу двух русских, чтобы спасти сезон! Георгиев и Коваленко теперь «акулы»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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