Овечкин о сыновьях: «Один хочет быть вратарем, другой – нападающим. Они играют так: каждый делает по 10 бросков, потом меняются местами»
Александр Овечкин рассказал о том, как его сыновья играют в хоккей.
В последний тренировочный день «Вашингтона» перед паузой в НХЛ игроки пригласили членов своих семей на лед после раскатки.
Александр Овечкин привел на семейное катание своих сыновей Сергея и Илью, оба вышли на лед в экипировке, повторяющей стиль отца.
У братьев были свитеры с 8-м номером: Сергей надел ретро-форму с надписью «Ovi Jr.», Илья – бело-голубые цвета. Оба были в гетрах с символикой московского «Динамо» и использовали уменьшенные копии фирменных клюшек Овечкина.
«Один хочет быть вратарем, другой – нападающим, так что они постоянно меняются ролями. Они играют так: каждый делает по 10 бросков, а потом меняются местами», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMNB
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